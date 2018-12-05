В Кремле назвали цель визита Мадуро

Экономическая ситуация в Венесуэле остается сложной, и сегодня на переговорах лидера этой страны с президентом России Владимиром Путиным Николас Мадуро обсудит возможную финансовую поддержку.

На просьбу прокомментировать слова помощника российского лидера Юрия Ушакова о том, что будет обсуждаться финансовая помощь Венесуэле, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Ситуация по-прежнему в экономической сфере остается сложной, хотя скромные признаки улучшения динамики все-таки констатируются".

"И в этой связи речь пойдет о той помощи, которая необходима руководству Венесуэлы. Для этого, собственно, Мадуро и приезжает, и все это будет обговариваться в ходе сегодняшней встречи", - пояснил Песков.

На вопрос о конкретной сумме представитель Кремля предложил дождаться переговоров.