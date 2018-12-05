В Кремле рассказали о манипуляциях НАТО

В НАТО нагнетают ситуацию и манипулируют фактами, чтобы прикрыть истинные цели по выходу США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Мы видели заявления разных сторон - руководства НАТО... безусловно, речь идет о нагнетании ситуации, во многом, о манипулировании фактами, чтобы ими закамуфлировать истинные цели по выходу из ДРСМД Соединенных Штатов Америки", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что вчера госсекретарь США Майкл Помпео на встрече глав МИД НАТО в Брюсселе сказал, что Штаты начнут выходить из ДРСМД через два месяца, если Россия не выполнит требования по отказу от крылатых ракет. Главы МИД Североатлантического Альянса в своем заявлении также возложили на Россию ответственность за будущее договора.

На просьбу прокомментировать заявления экспертов в СМИ разместить российские ракеты в Латинской Америке, в том числе в Венесуэле, возможно, как ответ на ситуацию с ДРСМД, Песков заявил: "Мы не относимся к этой идее".