Туристические и школьные автобусы получат право ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Велосипедисты получат преимущества над автомобилистами, а пешеходы смогут переходить дорогу, где захотят.

Такова суть новых поправок в Правила дорожного движения, утвержденных постановлением правительства, которое вчера подписал Дмитрий Медведев.

Напомним, что сейчас в правилах есть такое понятие, а также соответствующий знак "Жилая зона". В нем действуют определенные ограничения для движения автомобилей. Например, ограничение скорости 20 км/ч, а также преимущество движения пешеходов. Теперь согласно этому постановлению появится термин и соответствующий знак "Велосипедная зона". Этот знак запретит движение автомобилям в зоне со скоростью более 20 км/ч. Кроме того, в зоне действия этого знака пешеходы получат право переходить дорогу, где им заблагорассудится, кроме мест с четким запретом такого перехода. Правда, перед тем как ступить на дорогу, они обязаны будут убедиться в безопасности такого маневра. Велосипедисты смогут ездить в этих зонах по всей ширине дороги.

Также они получат право сквозного проезда через "жилые зоны". Но кто будет иметь преимущество в этих зонах - велосипедисты или пешеходы, не указано.

Еще одно право получили велосипедисты: поворачивать налево там, где такой поворот разрешен для автомобилей из крайнего правого ряда.

Также в правилах появится новый запрет. Автомобилям запретят остановку или стоянку в пяти метрах от пересечения с велосипедной или пешеходной дорожкой. Сейчас такой запрет действует на перекрестках дорог и на пешеходных переходах.

Еще одно нововведение - табличка, разрешающая парковку автомобилей дипломатических миссий. Посольств в центре Москвы много. Как правило, перед каждым из них есть парковка. Но зачастую на ней встает тот, кто первым увидел свободное место. Таблички, на которых написано "только для машин посольства", а также "консульства" и прочее, до сих пор были нелегитимны. Теперь они внесены в Правила дорожного движения.

Также право останавливать и досматривать транспортные средства получили представители таможенных служб. Но понятно, что речь идет только о тех зонах, где это их прямая обязанность. Такие зоны должны быть обозначены специальным знаком "Таможня".

Все автобусы, в том числе туристические и школьные, получат право двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта. Также по этим полосам смогут ездить и велосипедисты.

Пока это постановление правительства официально не опубликовано. Но это произойдет не сегодня, так завтра. Однако знаки, которые предусматривают новые правила, еще не разработаны. Велосипедисты, конечно, потерпят. Сейчас не сезон. Но знак для таможенников уже должен быть. А знаки нужно не только разработать, но и утвердить соответствующим ГОСТом.