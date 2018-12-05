"Внедорожные" Renault Logan и Sandero поступили в продажу

В России стартовали продажи нового кросс-седана Logan Stepway и обновленного переднеприводного хэтчбека Sandero Stepway, премьера которых состоялась на Московском международном автосалоне 2018 года.

Оба представителя линейки автомобилей повышенной проходимости отличает яркий внедорожный дизайн с мощной пластиковой защитой кузова, увеличенный дорожный просвет (до 195 мм) и стальная защита картера двигателя, которая устанавливается уже на заводе.

В зависимости от комплектации модели могут оснащаться системой дистанционного запуска Renault Start, системой климат-контроля и обогревом лобового стекла, передних сидений и боковых зеркал, кондиционером, задними парктрониками и мультимедийной навигационной системой. Кроме того, автомобили оснащены новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. В интерьере у машин также имеется ряд новшеств, прежде всего, это более интересный декор и логотипы с названием модели.

Одно из главных технологических новшеств новинок - опциональная вариаторная трансмиссия CVT X-Tronic компании Jatco, умеющая имитировать работу 6-диапазонного "автомата".

Такой бесступенчатый вариатор идет только в паре с мотором рабочим объемом 1,6 л мощностью 113 л.с. Ожидается, что вариаторную трансмиссию на старте продаж не предложат. Первыми на рынок выйдут версии с 5-ступенчатой "механикой" и 4-диапазонным "автоматом".

Кросс-седан Renault Logan Stepway предлагается по цене от 662 990 рублей, а обновленный Sandero Stepway - от 709 990 рублей за версию Life с двигателем 1,6 л (82 л.с.) с механической трансмиссией.