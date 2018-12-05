Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Что будет, если залить в аккумулятор алкоголь или газировку 17:49
Москву ждут три часа пробок 17:35
"Внедорожные" Renault Logan и Sandero поступили в продажу 16:40
Fiat Panda и Jeep Wrangler провалили краш-тесты 16:00
05.12.2018 17:02
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen отказывается от бензина и солярки

Текст: Борис Захаров
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Концерн Volkswagen объявил о планах прекращения выпуска бензиновых и дизельных двигателей через семь лет.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу Volkswagen Group по стратегическому развитию Михаэля Йоста, в 2026 году дебютируют новое поколение двигателей внутреннего сгорания. Эти агрегаты не будут  модернизироваться для немецкого рынка, равно как не будет осуществляться работа по разработке силовых агрегатов следующей генерации.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen Golf: зачем немецкий хэтчбек вернулся в Россию

Объявлено также, что с 2026 года компании, входящие в "группу Volkswagen" (а это Porsche, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Scania, MAN, Ducati), сосредоточатся на выпуске электромобилей и, соответственно, оригинальных платформ, батарейных блоков и электрических силовых установок.  

В то же время Михаэль Йост уточнил, что ДВС будут вытесняться электрическими установками на автомобилях Volkswagen Group постепенно. Концерн продолжит обновлять эти силовые агрегаты для стран с медленно развивающейся инфраструктурой электротранспорта. Такие работы - уточнил глава Volkswagen Group по стратегическому развитию - продлятся как минимум до 2050 года.

Видео: Tesla "подставила" своего хозяина
В Volkswagen подтвердили уход дизельного Tiguan из России
#Volkswagen