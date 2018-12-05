Volkswagen отказывается от бензина и солярки

Концерн Volkswagen объявил о планах прекращения выпуска бензиновых и дизельных двигателей через семь лет.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу Volkswagen Group по стратегическому развитию Михаэля Йоста, в 2026 году дебютируют новое поколение двигателей внутреннего сгорания. Эти агрегаты не будут модернизироваться для немецкого рынка, равно как не будет осуществляться работа по разработке силовых агрегатов следующей генерации.

Объявлено также, что с 2026 года компании, входящие в "группу Volkswagen" (а это Porsche, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Scania, MAN, Ducati), сосредоточатся на выпуске электромобилей и, соответственно, оригинальных платформ, батарейных блоков и электрических силовых установок.

В то же время Михаэль Йост уточнил, что ДВС будут вытесняться электрическими установками на автомобилях Volkswagen Group постепенно. Концерн продолжит обновлять эти силовые агрегаты для стран с медленно развивающейся инфраструктурой электротранспорта. Такие работы - уточнил глава Volkswagen Group по стратегическому развитию - продлятся как минимум до 2050 года.