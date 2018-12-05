Volkswagen создаст альянс с Ford

Вскоре может появиться новый автомобильный альянс, объединяющий автоконцерн Volkswagen и корпорацию Ford Motor Company. Об этом, как передает ТАСС, заявил руководитель Volkswagen Херберт Дис по итогам встречи глав немецких автопроизводителей с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Диса, Volkswagen находится на довольно продвинутой стадии переговоров с корпорацией Ford, итогом которых должно стать создание глобального автомобильного альянса. Это позволит Ford упрочить свои позиции в Европе.

А Volkswagen, в свою очередь, хотел бы использовать для производства своих автомобилей заводы Ford в США. У немецкого автоконцерна уже есть один завод на территории США, но компания рассматривает возможность строительства второго.