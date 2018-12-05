Володин: Диктатору Порошенко не место в Европе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с журналистами назвал президента Украины Петра Порошенко диктатором, которому "не место в Европе".

- Такими методами нельзя бороться за власть, - заявил спикер, отвечая на вопросы об инциденте в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили территориальные воды РФ и были задержаны.

- В погоне за сохранением личной власти он мир ставит на грань войны. Наша позиция - такие действия должны осуждаться, - заявил Володин, говоря о провокации, затеянной Порошенко.

Накануне Госдума приняла обращение к парламентам мира с призывом осудить политику официального Киева.

На фоне заявлений, которые звучат со стороны радикальных сил Украины, пограничники РФ должны были решительно пресечь нарушение границы РФ, потому что речь идет об угрозах, связанных с терактами на Крымском мосту, заявил спикер Госдумы.

Он отметил, что украинские моряки, по всем правилам, должны были запросить лоцмана и войти в контакт с российской стороной, как раньше они это уже делали.

Госдума собирается наградить почетными грамотами экипажи пограничных кораблей, задержавших украинские суда в Керченском проливе.

Пограничники, считает Вячеслав Володин, защищали не только суверенитет страны, но и тех обычных людей, которые находились на Керченском мосту. "Мы считаем, что действия пограничников безупречны, и в этом вопросе международное сообщество должно нас поддержать, не должно быть двойных стандартов", - сказал глава нижней палаты.