Эксперты назвали самых щедрых на премии работодателей

Исследование проводилось на основе опроса трехсот работодателей из всех российских регионов в ноябре этого года. Согласно ему, 24 процента респондентов готовы премировать только некоторые категории работников, а 18 процентов компаний выдадут новогодние премии всем сотрудникам.

Опрос также показал, что самыми щедрыми на новогодние премии стали работодатели из IT-сферы и образования. При этом минимальную надежду на премии стоит питать работникам сферы строительства и недвижимости.

Ранее аналитики РОЦИТ спрогнозировали развитие удаленной занятости в России. По их мнению, через два года каждый пятый сотрудник в стране выберет "удаленку".