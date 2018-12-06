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06.12.2018 12:38
Рубрика: Легковые авто

Ford Explorer нового поколения: появились шпионские фото

Текст: Борис Захаров

В Сети появились шпионские фото экстерьера и салона кроссовера Ford Explorer нового поколения, который официально дебютирует на автосалоне в Детройте. На снимках, обнародованных порталом Autoblog, отчетливо видно, что новинка получит более обтекаемый "фасад", а головная оптика на основе диодов станет зауженной.

Передний свес станет короче. В нижней части бампера расположатся горизонтальные секции "противотуманок". Автомобиль также сохранит покатую крышу, характерный наклон задних стоек и "закамуфлированные" центральные стойки кузова, из-за чего верх автомобиля кажется "парящим". Эффектно выглядят также перепрофилированные задние фонари и две пары выхлопных патрубков, разнесенных по флангам заднего бампера.

Фото: depositphotos.com
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В салоне привлекает внимание многоуровневая приборная панель с крупным "парящим" экраном новой мультимедийной системы SYNC 3, возвышающимся над центральной консолью и обрамленном горизонтальными дефлекторами вентиляции. Главное изменение на центральном тоннеле - исчезновение классического рычага селектора "автомата". По всей видимости, теперь переключение передач будет осуществляться круглой шайбой на центральной консоли, как на автомобилях Jaguar.  

Известно, что в основу американской новинки ляжет модульная заднеприводная платформа с опциональным подключаемым полным приводом. По мнению экспертов, внедорожник может быть построен на единой архитектуре с новым Lincoln Navigator ST, только последний получит более роскошное исполнение. Ожидается, что в моторной гамме появится новый 3-литровый бензиновый силовой агрегат с отдачей порядка 400 л.с., знакомый по тому же Lincoln Navigator ST. Будет также гибридная модификация.

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#Ford