Госсекретарь США не приехал на СМИД ОБСЕ в Милан

Впервые за многие годы на полях Совета министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ не произошло встречи между министром иностранных дел РФ и госсекретарем США. Глава госдепартамента Майкл Помпео просто не приехал в Милан, прислав вместо себя помощника по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

Впрочем, это говорит о позиции Вашингтона гораздо лучше слов, ведь этот дипломат занимает антироссийскую позицию и выступает за ужесточение санкций в отношении РФ. К тому же еще за несколько дней до высокой встречи США заявили, что главной темой обсуждения станет инцидент в Керченском проливе, в котором Запад поддерживает Украину, несмотря на явную провокацию со стороны Киева. Кроме того, буквально пару дней назад Помпео выдвинул России ультиматум, потребовав исправить в течение 60 дней якобы существующие нарушения ДРСМД.

А ведь прежде переговоры Сергея Лаврова сначала с Джоном Керри, а затем с Рексом Тиллерсоном были одними из главных событий предыдущих СМИД ОБСЕ, несмотря на взаимные обвинения Москвы и Вашингтона. Но это не мешало главам внешнеполитических ведомств проводить длительные встречи на полях совета, обсуждая те или иные международные проблемы в поиске их решений. В этот раз США отказались от такой возможности.