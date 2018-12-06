Новости

В Чечне в ДТП погибли мать с двухлетним ребенком 11:47
Новый Nissan X-Trail поступил в продажу 11:28
Трейлер: Стив Бушеми в роли уставшего Бога в продолжении "Чудотворцев" 11:19
Постер: роман-хоррор о проститутках получит экранизацию 11:15
Минфин решил разместить ОФЗ в юанях в 2019 году 11:07
На АвтоВАЗе могут наладить выпуск ситимобиля Zetta второго поколения 11:07
Минобороны опубликовало уникальные фото с Ялтинской конференции 1945 года 11:05
О чем повествует Атлас героической Брестской крепости 11:05
На Кубани попавшая в ДТП с шестью погибшими "скорая" ехала на вызов 11:03
ЦБ аннулировал лицензии двух банков 11:00
Как Махершала Али выпросил себе роль в "Настоящем детективе" 10:55
Убийца авианосцев: Су-57 вооружат аналогом "Кинжала" 10:55
ВЦИОМ назвал, к кому россияне чаще всего обращаются за помощью 10:54
Трампу потребовался кортеж, чтобы проехать 230 метров 10:49
В Сочи из-за ливня обрушился временный автомобильный мост 10:43
В московскую школу ворвался подросток с ножом 10:42
Рейс из Новосибирска в Москву задержали из-за нетрезвых пассажиров 10:42
На Кубани за рулем попавшего в аварию ВАЗа находился водитель без прав 10:41
В Приангарье ребенок погиб от мороза, пока родители тушили школу 10:31
Опрос: 21 процент свердловчан останутся без новогоднего корпоратива 10:26
В магазине Волгограда обнаружили тело 14-летнего школьника 10:20
В Москве грузовик протаранил автобус, есть пострадавшие 10:18
Названа причина крушения самолета ВВС США 10:15
Group-IB зафиксировала новую кибератаку на российские банки 10:14
Под Иркутском верблюды Славик и Сережа попали в ДТП 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 10:14
Рубрика: Экономика

Group-IB зафиксировала новую кибератаку на российские банки

Текст: Роман Маркелов
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По российским финансовым учреждениям и компаниям прошла массовая вредоносная рассылка с фейковых адресов российских государственных учреждений. Об этом говорится в поступившем в "РГ" релизе Group-IB, международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Фото: depositphotos.com
На сетях связи установят оборудование от хакерских атак

В 11 тысячах отправленных писем содержался троян RTM, предназначенный для кражи денег из сервисов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и платежных систем. По данным Group-IB, одно успешное хищение такого типа приносит злоумышленникам более миллиона рублей. Вредоносные рассылки продолжаются и сейчас, констатируют в компании.

Отправители писем выдают себя за региональные управления Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Минтруда, УФСИН, прокуратуры, судов и других госучреждений. Фальшивые письма, не имеющие к деятельности реальных государственных и муниципальных организаций никакого отношения, были замаскированы под служебные документы, например, "Оплата август-сентябрь", "Копии документов", "Служебная записка", "Отправка на четверг", и так далее, отмечают в Group-IB. Темы писем и адреса отправителей постоянно меняются.

Вредоносные вложения в письма представляют собой архив с исполняемым файлом, причем распакованные файлы содержат фейковые иконки "PDF". Заражение компьютера происходит после запуска извлеченного из архива файла. Модули трояна собирают информацию о компьютере, об установленных банковских и бухгалтерских приложениях, считывают нажатия клавиатуры, делают снимки экрана, подменяют платежные реквизиты, записи базы доменных имен и сертификаты безопасности, рассказывают в Group-IB. Троян узнает логин и пароль пользователя, скачивает и запускает средства удаленного управления компьютером, после чего либо создается платежное поручение и отправляется в систему ДБО через удаленное управление на зараженном компьютере, либо похищаются аутентификационные данные и секретный ключ, используемые в системе ДБО, а отправка поручения происходит с компьютера злоумышленника.

Банк России завершил создание системы обмена данными о хакерах в ЕАЭС

Ранее эксперты по кибербезопасности предупреждали, что атаки хакеров на российские банки могут усилиться перед новогодними праздниками из-за активизации трат населения. Так, в конце октября и середине ноября уже фиксировались атаки на российские банки через рассылки, копирующие стиль и оформление официальных рассылок Банка России.

Экономика Финансы Банки Хакерские атаки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Внедрение нового стандарта для автономеров предложили перенести
Росавиация: Столичные аэропорты работают в штатном режиме
Великобритания приостанавливает выдачу "золотых виз"
Сбербанк изменил способы перевода денег на кредитные карты
У берегов Японии нашли второго пропавшего после ЧП с самолетами США