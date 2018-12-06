К 2024 году заработает единая госсистема маркировки товаров

Система маркировки товаров, которая позволит прослеживать путь продукции от производителя до потребителя и позволит бороться с некачественным, поддельным и серым товаром, должна заработать в России к 2024 году.

Система сплошной маркировки и прослеживаемости товаров уже разрабатывается Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) - "Честный знак". По словам вице-премьера Максима Акимова, она будет иметь статус государственной информационной системы, так как исключительные права на данные и на программное обеспечение будут принадлежать государству.

"Никто без разрешения лица, предоставившего в систему эти данные, не будет вправе ими распоряжаться", - сказал он на конференции " Маркировка - цифровой код честного бизнеса".

Производители, которые участвуют в маркировке товаров, будут иметь доступ к данным, которые переданы в систему, на бесплатной и недискриминационной основе, пообещал Акимов.