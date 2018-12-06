Как провести новогодние каникулы с пользой

Предстоящие новогодние каникулы нужно использовать для укрепления здоровья и дополнительных занятий физической активностью. Рекомендациями о том, как это сделать, поделилась главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Как ранее сообщала "РГ", в соответствии с утвержденным графиком россияне будут отдыхать с 30 декабря до 8 января.

В этот период хорошо сходить в бассейн, в спортивный зал, поиграть, предположим, в теннис в каком-то закрытом помещении, либо покататься на коньках, на лыжах, рассказала RT Ткачева. Она также посоветовала избегать переедания, лежания на кровати и времяпрепровождения перед телевизором. "Никакой пользы это не дает абсолютно. И не надо пересыпать - шесть-восемь часов в день вполне достаточно", - сказала гериатр.

Одновременно, по мнению врача, не стоит забывать о социальной активности - встречах с друзьями, близкими.