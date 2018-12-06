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06.12.2018 15:27
Рубрика: Легковые авто

Каршеринг "Яндекс. Драйв" запустил новый тариф

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В каршеринге "Яндекс. Драйв" скоро появится новый тариф, выгодный для долгих поездок, об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Пока каршеринг от "Яндекса" тарифицируется поминутно. При этом окончательный счет за поездку сильно зависит от того, сколько времени водитель проведет в заторах. Теперь вводится тариф, который позволяет брать машину на несколько часов или даже на сутки.

Фото: Пресс-служба Citroen.
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Аренда машины на 24 часа будет стоить от 2 900 рублей. Включено 150 километров пробега. При этом стоимость 12-часовой аренды начнется от 2 100 рублей.

Есть еще два интересных пакета: 3 часа и 45 километров и 6 часов с 70 километрами. Причем лимит расстояния не сгорит, даже если время просрочено. То есть есть ли водитель проедет 45 км не за 3 часа, а, скажем, за 4,5 (на московских дорогах зимой всякое возможно), то переплачивать не придется.

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#каршеринг