Каршеринг "Яндекс. Драйв" запустил новый тариф

В каршеринге "Яндекс. Драйв" скоро появится новый тариф, выгодный для долгих поездок, об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Пока каршеринг от "Яндекса" тарифицируется поминутно. При этом окончательный счет за поездку сильно зависит от того, сколько времени водитель проведет в заторах. Теперь вводится тариф, который позволяет брать машину на несколько часов или даже на сутки.

Аренда машины на 24 часа будет стоить от 2 900 рублей. Включено 150 километров пробега. При этом стоимость 12-часовой аренды начнется от 2 100 рублей.

Есть еще два интересных пакета: 3 часа и 45 километров и 6 часов с 70 километрами. Причем лимит расстояния не сгорит, даже если время просрочено. То есть есть ли водитель проедет 45 км не за 3 часа, а, скажем, за 4,5 (на московских дорогах зимой всякое возможно), то переплачивать не придется.