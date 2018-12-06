Косачев: Американским военным кораблям нечего делать в Черном море

Любое присутствие США в Черном море, даже символическое, усилит напряжение в регионе, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Так он прокомментировал ТАСС сообщение телекомпании CNN о том, что командование Вооруженными силами США направило в Госдепартамент запрос о том, чтобы уведомить Турцию о планах отправки американских кораблей в Черное море.

По словам сенатора, формальных препятствий для присутствия военных судов нечерноморских стран нет - они обязаны за 15 дней уведомить Турцию о возможности прохода своих кораблей через Босфор и Дарданеллы и находиться в Черном море не более 21 дня.

Однако американским военным кораблям "в принципе нечего делать в Черном море ни 21 день, ни меньше", уверен Косачев. "Американское военное присутствие может лишь усилить (и точно усилит) напряженность в регионе, даже с учетом того, что оно носит лишь символический характер: в очередной раз показать флаг в регионе за десятки тысяч километров от американского континента, подтвердить, что Америка стоит на стороне Украины в сложившейся ситуации, а вполне возможно являлась и вдохновителем провокационных действий киевского руководства", - подчеркнул парламентарий.

Он также не исключил, что усиление военного присутствия США в регионе может быть связано с запланированным Киевом наступлением в Донбассе, "о подготовке к которому только что говорилось российскими официальными лицами". "Прикрыть и покрыть очередную провокацию Киева - вполне возможная цель США, "достойная великой державы", - заключил Косачев.