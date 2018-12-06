Лавров: Отказ США от ДРСМД создает риски для Европы

Стремление США похоронить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создает новые риски для Евроатлантики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании ОБСЕ в Милане.

"Новые риски создаются в связи с намерением США похоронить еще один международный договор о ракетах средней и меньшей дальности. Страны-члены договора о коллективной безопасности приняли сегодня в этой связи специальное заявление, которое распространяется в качестве документа ОБСЕ", - особо отметил Лавров.

По словам министра, безоглядное расширение НАТО, наращивание потенциала альянса на так называемом "Восточном фланге", развертывание противоракетной обороны США в Европе, нелегитимные санкции под выдуманными предлогами привело к кризису доверия в Евроатлантике.

Сергей Лавров подчеркнул, что узкая группа стран, стремясь добиться превосходства, применяет методы шантажа, давления, угроз, не останавливается перед грубым вмешательством во внутренние дела. "Поддержка госпереворота на Украине, беспрецедентное давление на Македонию - яркие тому подтверждения", - заключил глава МИД РФ.