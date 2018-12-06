Новости

Путин предложил странам ЕАЭС создать общую космическую группировку 15:00
Пойман мощный сигнал из далекой галактики 14:50
ФНС запустила сервис для уплаты налогов за третьих лиц 14:49
В Рязани нашли ошибки на надгробиях фронтовиков 14:47
Лавров: Отказ США от ДРСМД создает риски для Европы 14:34
В Грозном обсудили, как противостоять фейкам о Северном Кавказе 14:34
В Госдуме оценили идею обмена главы ВМС Украины на задержанных моряков 14:30
В Крыму оценили масштабы коррупции 14:23
Продажи автомобилей в России выросли на 10 процентов 14:20
Медведев рассказал о своих планах на отдых в новогодние праздники 14:14
Трейлер: второй сезон сериала "Двойник" покажут в России 14:11
Саммит ЕАЭС: Какие вопросы особенно важны для Беларуси 14:05
Полиция Петербурга проверит фонд Александра Сокурова 14:03
Медведев рассказал об "узнаваемых типажах" в сериале "Домашний арест" 14:02
Россия остается важнейшим торговым партнером Украины 13:59
Итан Хоук сыграет в "Городе головорезов" лидера Wu-Tang Clan RZA 13:52
Медведев рассказал о планах по борьбе с исчезновением лесов 13:42
СМИ: Николас Кейдж сыграет главную роль в новой экранизации Лавкрафта 13:42
Американку снимали в душе гостиницы скрытой камерой 13:41
Медведев рассказал о мерах по сдерживанию цен на бензин 13:40
Школьник с ножом в Жулебине час читал энциклопедию 13:38
Петербургская полиция показала видео с задержанным за обман ветерана 13:33
Медведев: Запрета на хождение доллара в России не будет 13:30
В Казани высоко оценили продукцию машиностроения Беларуси 13:29
"Яндекс.Такси" начал сообщать клиентам о снижении цен на поездки 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 14:34
Рубрика: Власть

Лавров: Отказ США от ДРСМД создает риски для Европы

Текст: Александр Саможнев

Стремление США похоронить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создает новые риски для Евроатлантики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании ОБСЕ в Милане.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Путин рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД

"Новые риски создаются в связи с намерением США похоронить еще один международный договор о ракетах средней и меньшей дальности. Страны-члены договора о коллективной безопасности приняли сегодня в этой связи специальное заявление, которое распространяется в качестве документа ОБСЕ", - особо отметил Лавров.

По словам министра, безоглядное расширение НАТО, наращивание потенциала альянса на так называемом "Восточном фланге", развертывание противоракетной обороны США в Европе, нелегитимные санкции под выдуманными предлогами привело к кризису доверия в Евроатлантике.

Сергей Лавров подчеркнул, что узкая группа стран, стремясь добиться превосходства, применяет методы шантажа, давления, угроз, не останавливается перед грубым вмешательством во внутренние дела. "Поддержка госпереворота на Украине, беспрецедентное давление на Македонию - яркие тому подтверждения", - заключил глава МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Выход США из договора о РСМД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев: Запрета на хождение доллара в России не будет
В Минобороны России оценили проход эсминца США
КС признал законным установление границы между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков
Росавиация: Столичные аэропорты работают в штатном режиме