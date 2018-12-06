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06.12.2018 14:50
Рубрика: Власть

Лавров рассказал о новых рисках для Европы

Текст: Юрий Когалов
После нападок на Россию, прозвучавших со стороны глав МИД Украины и Канады, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был вынужден напомнить своим коллегами по ОБСЕ о реально существующих проблемах. По его словам, "в стремлении добиться превосходства узкая группа стран применяет методы шантажа, давления, угроз, не останавливаются перед грубым вмешательством во внутренние дела".
Фото: REUTERS/Denis Balibouse Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Поддержка госпереворота на Украине в 2014 году, беспрецедентное давление на Македонию, расширение НАТО на Восток, наращивание потенциала на этом направлении, развертывание ПРО США в Европе - все это привело к кризису в Евроатлантике. "Новые риски создаются в связи намерением США похоронить еще один договор - о РСМД", - подчеркнул Лавров. Он также отметил, что для налаживания диалога в сфере безопасности необходимы регулярные контакты между военными, однако Запад заморозил их и отказывается возобновлять.

Министр высоко ценил вклад ОБСЕ в борьбу с терроризмом, его пропаганду, финансирование, вклад в обмен информацией по иностранным террористам и боевикам. "Важно повысить роль организации в борьбе с наркоугрозой", - добавил Лавров.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Среди других проблем, на которые необходимо обратить внимание, глава МИД РФ назвал ситуацию в области защиты прав человека. "Идет наступление на свободу СМИ. Мы озабочены намерением ряда стран зачистить информационное пространство от инакомыслия под предлогом борьбы с пропагандой. Мы идем обратно к цензуре. Неприемлемо формирование черных и белых списков медиаресурсов. На это обязан реагировать представитель ОБСЕ по свободе СМИ", - подчеркнул Лавров.

Отдельно российский министр затронул ситуацию на Украине, где "принимаются законы, ведущие к запрету других языков кроме украинского". "Послабления Киев обещает только для языков стран ЕС, что показывает, что его цель - дискриминация или даже уничтожение русского языка, на котором говорит большинство граждан Украины. Этот замысел грубо нарушает международные обязательства и конституцию страны", - заявил глава МИД РФ.

Кроме того, Киев саботирует выполнение Минских соглашений, вмешивается дела церкви. Это происходит под покровительством Запада, который прощает нынешним украинским властям все, в том числе провокацию в Керченском проливе, подчеркнул Лавров. Впрочем, это не остановило других выступающих от критики России за ее законные действия в Черном и Азовском море.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ОБСЕ Правительство МИД Выход США из договора о РСМД
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