Мария Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила главе ВМС Украины Игорю Воронченко уйти в отставку. Так она прокомментировала его заявление об обмене украинских моряков.

- Сначала отправил своих подчиненных выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех. Отставки будет достаточно, я думаю. Если только это не новая форма извращения киевского режима - капитуляция в мирное время, - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что готов обменять самого себя на 24 украинских военнослужащих. Экипаж двух катеров и буксира ВМС Украины был задержан погранслужбой ФСБ после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. В ведомстве заявили о нарушении украинскими военными кораблями государственной границы РФ. В отношении граждан Украины возбуждено уголовное дело.

Депутаты Госдумы прокомментировали заявление командующего ВМС Украины о том, что он готов отправиться в российскую тюрьму вместо моряков, задержанных при инциденте в Керченском проливе. В частности, заявление Воронченко назвали очередной провокацией, чтобы держать в тонусе мировое сообщество, а его самого заподозрили в хитрости.