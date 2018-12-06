Медведев ответил на вопрос об агрессии в школах

Глава правительства заявил, что интернет не является единственной причиной, побуждающей подростков к агрессивным действиям в учебных заведениях.

Дмитрий Медведев отметил, что все начинается именно в семье.

- Если ребенок уткнулся в компьютер и часами оттуда не выходит, а семья находится в этот момент рядом - обязанность родителей подойти и поинтересоваться, чего он там торчит, -пояснил он, - может быть, у него какие-то проблемы, может быть, ему нужна какая-то поддержка.

"Это как раз и создает основу для такого рода трагедий", - подчеркнул Медведев.

Роль школы также отрицать нельзя, считает он.

"Вы упомянули интернет, но интернет - это средство, и нельзя видеть все проблемы только в интернете, хотя им надо заниматься, и мы это делаем", - сказал Медведев. Он напомнил, что за последние годы было блокировано около 1,5 тыс. запрещенных ресурсов. "Возбуждались уголовные дела, кто-то привлекался к ответственности. Но такого рода истории - индивидуальны", - подчеркнул он.

По словам премьера, в данном вопросе нет универсальных рецептов, но "следить за этой поляной необходимо, и решения такие должны приниматься и дальше".

Таким образом, шаги по ограничению запрещенного контента в Сети необходимо продолжать. На это, в частности, направлен принятый Госдумой закон авторства вице-спикера Ирины Яровой, который вводит незамедлительную блокировку "колумбайн"-сообществ и других сайтов, побуждающих к агрессии.

Самый громкий трагический случай - инцидент в керченском колледже. Из последних событий - ЧП в московской школе в районе Жулебино, куда сегодня пришел учащийся, вооруженный ножом. Упомянув это, Дмитрий Медведев сказал: "Слава богу, что там все закончилось, все благополучно разрешилось - он сдался. Но все это тоже проблема - на стыке семьи и школы".