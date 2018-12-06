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06.12.2018 14:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев рассказал о своих планах на отдых в новогодние праздники

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев собирается на отдых в Сочи, если все в стране будет спокойно в новогодние каникулы. Такими планами он поделился с журналистами в ходе телеинтервью.

Медведев рассказал об "узнаваемых типажах" в сериале "Домашний арест"

Глава кабмина рассказал, что Новый год для него начнется точно так же, как и для остальных россиян - с поздравительной речи президента и гимна РФ.

"После этого - ну, я попробую немножко отдохнуть. Если получится, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи, в горы", - сказал он и добавил: "Надеюсь, все будет нормально".

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Интервью Дмитрия Медведева телеканалам
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