Медведев рассказал о возможностях России для стабильного развития

В РФ есть все возможности, чтобы стабильно расти и развиваться. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе традиционного телеинтервью.

Глава кабмина предложил начать беседу с подведения кратких итогов уходящего года. По его словам, 2018-й был значительным для нашей страны.

"Все-таки этот год достаточно важный для страны, поскольку в этом году проходили выборы - выборы президента и выборы в другие органы исполнительной власти, выборы высших должностных лиц, законодательных органов", - отметил Медведев, подчеркнув, что все цели достигнуты и у страны есть все основания для развития.

Политик отметил, что российская экономика уже продемонстрировала рост в этом году на 1,7%. К 2020 году рост должен составить 2%.