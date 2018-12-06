Медведев рассказал об "узнаваемых типажах" в сериале "Домашний арест"

Глава кабмина Дмитрий Медведев смотрел несколько серий нового российского сериала "Домашний арест", в котором рассказывается о похождениях чиновника-коррупционера. Об этом премьер-министр сообщил в ходе беседы с журналистами телеканалов.

"Сериалы я, конечно, очень редко смотрю, но если вы имеете в виду так называемый "Домашний арест", то я действительно пару серий этого сериала посмотрел. Это довольно забавно, а некоторые персонажи вполне узнаваемы", - заметил Медведев, назвав его эпизоды "смешными".

По словам председателя правительства, такие сериалы актуальны и интересны, поскольку отражают нашу жизнь. Поэтому с ними стоит знакомиться, как с любыми другими источниками культуры.