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06.12.2018 11:07
Рубрика: Российский автопром

На АвтоВАЗе могут наладить выпуск ситимобиля Zetta второго поколения

Текст: Валерий Карташов

На V международном форуме "Город будущего" представлен концепт ситимобиля Zetta "СИТИ Модуль-2".

Выставочный Zetta является вторым прототипом электрического ситикара для людей с ограниченными возможностями. По сравнению с прошлым поколением экземпляр отличается современным, оригинальным и смелым дизайном экстерьера. Кузов сделан по стандартной мелкосерийной технологии - сварной каркас из стальных труб, на котором навешаны панели из стеклопластика.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Проекту требуются большие инвестиции. Серийное производство Zetta должно начаться в 2021 году. Рассматривается возможность сборки электромобиля на производственных мощностях АвтоВАЗа. Более подробная информация станет известна в ближайшее время.

Zetta разработана совместно российскими конструкторами из Зеленограда и Тольятти, представляет из себя компактный городской электромобиль, оснащенный четырьмя мотор-колесами конструкции изобретателя Дмитрия Дуюнова.

Автомобиль построен на универсальной платформе с расположенными под полом литий-ионными батареями. Платформу можно масштабировать и использовать для электромобилей других размеров. Максимальная мощность мотор-колеса Дуюнова составляет 18,1 кВт, а максимальный крутящий момент - 200 Нм. Вкупе мотор-колеса развивают 72,4 кВт мощности (98 л.с.) и 800 Нм крутящего момента. Литий-ионные батареи имеют емкость в 10 кВт*ч, а расход энергии на Zetta составляет 40 Вт*ч на километр. В итоге на одной зарядке Zetta способна проехать 200 км.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Впервые электромобиль дебютировал в октябре прошлого года. Широкой публике машину продемонстрировали в июле текущего года на выставке "Иннопром-2018" в Екатеринбурге.

Машина первого поколения выделялась странными пропорциями, из-за которых она была похожа на аэродромную тележку для перевозки багажа. Тогда разработчики объясняли это решение желанием адаптировать машину для всех категорий потребителей, включая инвалидов. Снаряженная масса Zetta с учетом батарей составляла 820 кг, но планировалось применить алюминиевый каркас, после чего массу удалось бы снизить до 555 кг.

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#Lada