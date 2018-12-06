Одобрено Росстандартом: Chery Tiggo 3 снова в продаже

Кроссовер Chery Tiggo 3 снова можно купить во всех комплектациях. Росстандарт снял ограничения на продажу этой модели, которые были введены 17 октября после проведения плановой выездной проверки.

Напомним, претензии регулятора касались не сертифицированных должным образом стекол, а также качества связи модуля "ЭРА-ГЛОНАСС". Дистрибьютор китайского бренда - компания "Чери Автомобили Рус" - с этими замечаниями согласилась, и вскоре стороны согласовали "программу мероприятий по устранению нарушенных требований". Проще говоря - отзывную кампанию, которая касается 2 730 автомобилей, произведенных в 2018 году на черкесском заводе "Дервейс".

"VIN-коды данных транспортных средств опубликованы на официальных сайтах Росстандарта и Chery. Владельцы будут в ближайшее время приглашены

в авторизованные сервисные центры марки для проведения работ на автомобиле, а именно будет проведена донастройка эквалайзера устройства модуля "ЭРА-ГЛОНАСС" и замена динамика системы оповещения", - сообщила в четверг, 6 декабря, пресс-служба бренда.

Что касается вопроса с сертификацией, то здесь все еще проще. В компании утверждают, что "соблюдение обязательных требований безопасности [стекол] подтверждена сертификатом соответствия". И в ближайшее время информация об используемых стеклах будет внесена в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Как следствие - Росстандарт снял введенный ранее запрет на автомобили, который даже заставил дистрибьютора вернуться к импорту Tiggo 3 из Китая.

"В отношении транспортных средств Chery Tiggo 3, не подлежащих отзыву на ремонтные работы, требование о приостановке реализации, не применяется", - говорится в письме врио начальника управления госнадзора и контроля Оксаны Бородиной на имя гендиректора "Чери Автомобили Рус" Геннадия Павлова (копия документа есть в распоряжении "РГ").

"Таким образом, в отношении пассивной безопасности кроссоверов Tiggo 3 у владельцев нет причин для беспокойства, так как автомобили полностью соответствуют требованиям Правил ООН 94-01. Это было подтверждено результатами краш-теста, подразумевающего столкновение с 40% перекрытием на скорости 56 км/ч", - констатировали в Chery.