Полиция Милана устроила забастовку во время проведения СМИД ОБСЕ

Проведение Совета министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ вызвало особую озабоченность властей Милана. Дело в том, что второй день этого мероприятия совпадает с празднованием дня покровителя города Святого Амвросия, открытием рождественской ярмарки, а также открытием сезона в театре La Scala (по этому случаю в город в пятницу прибудет президент Италии Серджо Маттарелла). И именно в эти дни местная полиция приняла решение устроить забастовку в знак протеста против использования электронных пропусков, которые отслеживают время прихода и ухода с работы.

По мнению миланских стражей порядка, это наносит ущерб их достоинству и превращает в обычных клерков, а ведь они выполняют те же функции, что и национальная полиция и карабинеры, и их рабочий день часто начинается прямо на месте происшествия, а не в офисе. К тому же местную полицию не устраивает политика занятости в муниципалитете (средний возраст стражей порядка в городе составляет 50 лет).

Впрочем, забастовка - это лишь громкое название акции протеста, ее участники лишь отказались работать сверхурочно, в итоге к выполнению своих функций вне официального рабочего времени в четверг приступили лишь семь человек из 300. Поэтому безопасность в Милане в эти дни возложена на национальную полицию, карабинеров и военных.

Министры многих стран на этой встрече активно критиковали Россию за ее законные действия в Черном море, требуя отпустить корабли ВМС Украины, нарушившие госграницу и производившие опасные маневры в Керченском проливе. Однако большинство этих слов прозвучало в отсутствие в зале главы МИД РФ Сергея Лаврова, который, зачитав свою речь, отправился на двусторонние встречи. Он уже успел пообщаться с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Федерикой Могерини. Впереди переговоры с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, главами МИД Германии, Норвегии, Ватикана, Киргизии.

Впрочем, оставить совсем без внимания антироссийскую критику он не мог. После выступления представителей Украины и Канады ему пришлось напомнить о реальных проблемах, стоящих перед организацией: терроризме, наркоугрозе, нарушении прав журналистов и меньшинств.

"Идет наступление на свободу СМИ. Мы озабочены намерением ряда стран зачистить информационное пространство от инакомыслия под предлогом борьбы с пропагандой. Мы идем обратно к цензуре. Неприемлемо формирование черных и белых списков медиаресурсов. На это обязан реагировать представитель ОБСЕ по свободе СМИ", - подчеркнул Лавров.

Отдельно российский министр затронул ситуацию на Украине, где "принимаются законы, ведущие к запрету других языков кроме украинского". "Послабления Киев обещает только для языков стран ЕС, что показывает, что его цель - дискриминация или даже уничтожение русского языка, на котором говорит большинство граждан Украины. Этот замысел грубо нарушает международные обязательства и конституцию страны", - заявил глава МИД РФ.