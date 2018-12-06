Премьер: Кабмин готовит план по снижению бедности

Властям РФ удалось переломить тренд на падение доходов населения, что было самым опасным для страны. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Мы переломили тренд на падение доходов. Это было самое страшное, социально опасное, социально раскачивающее обстоятельство", - сказал Медведев, заметив также, что " запрос на справедливость в плане повышения доходов населения признается на всех политических уровнях".

Премьер-министр также заявил, что уже в 2018 году реальные доходы населения в стране вырастут на 1,6 процента, а реальная зарплата - на 7,6 процента. Так он прокомментировал высказывания ряда министров, которые ранее заявляли о беспрецедентном росте доходов граждан РФ. "В этом смысле министры говорят корректные вещи, но этим не надо, что называется, упиваться. Наоборот, надо делать все, чтобы этот рост был выше", - сделал вывод глава правительства.

Он сообщил также, что правительство прямо сейчас готовит план действий, которые позволят вдвое снизить уровень бедности в стране. "Я буквально вчера на эту тему разговаривал со своими коллегами", - добавил премьер.