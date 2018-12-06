Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу

Президент России Владимир Путин указал правительству облегчить условия работы малого и среднего бизнеса. Об этом идет речь в перечне поручений по итогам встречи с главой "Деловой России" Алексеем Репиком, который опубликован на сайте Кремля.

До июля 2019 года нужно внести поправки, чтобы установить условия налогообложения НДС операций по экспорту работ и услуг, аналогичных условиям налогообложения операций по экспорту товаров.

Для стабильности господдержки производителям, у которых идут инвестпроекты со сроками реализации, выходящими за пределы финансового года, необходимо будет реализовать "пилот". Суть его в том, что заключается соглашение, действующее в течение всего срока реализации проекта, и создаются механизмы недопущения снижения объемов господдержки в случае выполнения производителем условий ее предоставления.

Кабмин должен к 15 апреля 2019 года представить предложения о целесообразности введения системы "электронных доверенностей" и проведения процедур отбора поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за полгода до начала реализации контракта при закупках для государственных или муниципальных нужд, а также при закупках отдельными видами юридических лиц. К этому же сроку нужно подготовить предложения о применении пониженной ставки налога на прибыль организаций в отношении полученной прибыли от экспорта результатов интеллектуальной деятельности и предложения о предоставлении застройщикам возможности уменьшать сумму налога на прибыль на сумму расходов при реализации проектов комплексной застройки территорий в связи с созданием объектов социальной и инженерной инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность.

В стратегию развития туризма нужно будет включить такие темы, как комплексное развитие транспортной инфраструктуры, привлечение профильных бизнесменов к разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, снижение административной нагрузки на туристические организации, в том числе совершенствование регулирования деятельности ресторанов и гостиниц, а также господдержку строительства объектов туристской индустрии.

