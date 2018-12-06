Ципрас посетит Москву для нормализации российско-греческих отношений

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 7 декабря прибудет в российскую столицу для переговоров с президентом и председателем правительства РФ. Рабочий визит главы греческого кабинета министров в Россию носит не только знаковый - в этом году Москва и Афины отмечают 190-летие установления дипломатических отношений между двумя странами - но и весьма практический для него характер.

По оценкам местных аналитиков, в преддверии парламентских выборов в Греции в 2019 году Ципрас стремится полностью нормализовать российско-греческий диалог, осложнившийся минувшим летом на фоне инициированного Афинами дипломатического конфликта.

Непосредственно перед встречей руководства РФ и Греции на высшем уровне в Москве пройдет заседание смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. "На заседании межправительственной комиссии мы подпишем соглашения, касающиеся экономического и институционального сотрудничества двух стран, и рассмотрим дальнейшие пути сотрудничества в сфере торговли и инвестиций", - за несколько дней до визита Ципраса в Москву заявил журналистам замминистра иностранных дел Греции Гиоргос Катрунгалос.

В практическом плане речь идет о перспективах создания совместных российско-греческих предприятий по производству сельхозпродукции. Для Греции, лишившейся возможности экспорта своих персиков, клубники и других агропромышленных товаров на российский рынок из-за санкционной политики ЕС в отношении Москвы и ответного продуктового эмбарго РФ, данное направление является одним из приоритетных.

С российской стороны приоритеты расставлены несколько иначе - Греция до сих пор рассматривается в качестве одного из возможных партнеров в реализации продолжения второй нитки газопровода "Турецкий поток" в южной Европе.

Посол России в Греции Андрей Маслов в интервью ТАСС подтвердил, что "лидеры также затронут энергетическую тематику" и отметил "повышенный интерес Афин к проекту строящегося газопровода "Турецкий поток". Впрочем, возможность Греции выдержать мощнейшее давление со стороны США, которые открыто добиваются срыва данного проекта под надуманным предлогом "снижения зависимости Евросоюза от российских углеводородов", скептически оценивают многие местные эксперты.

Визит в Москву будет использован Алексисом Ципрасом в основном для демонстрации желания и готовности Афин полностью восстановить прежний уровень доверительных отношений с традиционно дружественной грекам Россией. Он, напомним, был омрачен инициированной греческой стороной высылкой двух российских дипломатов и запретом на въезд в страну еще двум гражданам РФ, которых в июле текущего года власти Греции обвинили "во вмешательстве во внутренние дела государства". При этом никаких доказательств общественности предоставлено не было, что с учетом совпавшего по времени с этими антироссийскими шагами саммитом НАТО немедленно дало повод местным обозревателям расценить действия греческого правительства как выполнение заказа "третьих стран".

Собственно, уже в октябре данная трактовка событий была полностью подтверждена американскими СМИ. В частности, газета "The New York Times" сообщила, что посол США в Афинах участвовал в передаче греческому руководству компромата на россиян и "триумфально рассылал" электронные письма в Вашингтон после того, как Греция пошла на беспрецедентный для двусторонних отношений дипломатический конфликт с Москвой.

Теперь же Афины всячески стремятся замять данную тему. По словам замминистра иностранных дел Греции Катрунгалоса, "мимолетное облако прошло над нашими традиционно хорошими отношениями". С учетом предстоящих в следующем году парламентских выборов в Греции нынешнему премьер-министру страны и лидеру партии "СИРИЗА" Алексису Ципрасу необходимо продемонстрировать своему преимущественно левому и левоцентристскому электорату свой вклад в нормализацию российско-греческих отношений, считают опрошенные "РГ" местные эксперты.

"Уровень симпатии к России остается на впечатляюще высоком уровне среди греков. Президент РФ Владимир Путин имеет широкую поддержку среди нашего народа, которая выше, чем в любой другой европейской стране. Согласно прошлогоднему опросу общественного мнения в Греции компании "Pew Research Center", президент Путин получил более чем 50-процентный рейтинг одобрения его международной политики", - рассказал "РГ" доктор исторических наук, преподаватель Афинского национального университета Илиас Илиопулос. По словам специалиста, несмотря на антироссийскую полемику и пропаганду местных мэйнстрим медиа, "тихое большинство" православного населения Греции видит в России дружественную страну, которая сыграла позитивную роль в истории греческого государства.