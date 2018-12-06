Одноклассники о вооруженном школьнике из Жулебино: Он был замкнутым

Около получаса назад от здания московской школы №1395 отъехала "скорая помощь" с включенными спецсигналами. По предварительным данным, именно на ней 16-летнего Данила Горбатенко доставили в одну из городских больниц.

По неофициальным сведениям, мальчик бросил нож и согласился поехать с медицинской бригадой.

Между тем, корпус школы, где учится юноша, до сих пор оцеплен. Там работают полицейские и сотрудники Следственного комитета. Главное управление ведомства по Москве начало проверку, опрашиваются учителя Горбатенко.

Одноклассники Данилы рассказали корреспонденту "РГ", что мальчик в последние годы стал замкнутым. Мог выразить агрессию к учителям и социальному педагогу. Несмотря на это, он неплохо учился. По самостоятельным работам получал четверки и пятерки.