Рейнгольд: Рассказов, Тимофеев и Попов провалили игру с "Уралом"

Ветеран "Спартака", экс-форвард этой команды Валерий Рейнгольд прокомментировал первый матч 1/4 финала Кубка страны между "красно-белыми" и "Уралом" (1:1).

По его словам, хуже всех у москвичей сыграли защитник Николай Рассказов, а также хавбеки Ивелин Попов с Артемом Тимофеевым.

"В "Спартаке" по-прежнему безобразие", - приводит слова Рейнгольда "Советский Спорт". "Что на поле делает Тимофеев? Он один раз обрезал всех, находясь у штрафной площади соперника! За него Глушаков отпахал. Кстати, несмотря на то, что Глушаков мне несимпатичен, этот матч он отыграл достойно. А вот Тимофеев, Рассказов и Попова встречу провалили".

Добавим, что ответный матч между "Уралом" и "Спартаком" состоится 24 февраля следующего года.