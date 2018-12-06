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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Рейнгольд: Рассказов, Тимофеев и Попов провалили игру с "Уралом"

Ветеран "Спартака", экс-форвард этой команды Валерий Рейнгольд прокомментировал первый матч 1/4 финала Кубка страны между "красно-белыми" и "Уралом" (1:1).

По его словам, хуже всех у москвичей сыграли защитник Николай Рассказов, а также хавбеки Ивелин Попов с Артемом Тимофеевым.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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"В "Спартаке" по-прежнему безобразие", - приводит слова Рейнгольда "Советский Спорт". "Что на поле делает Тимофеев? Он один раз обрезал всех, находясь у штрафной площади соперника! За него Глушаков отпахал. Кстати, несмотря на то, что Глушаков мне несимпатичен, этот матч он отыграл достойно. А вот Тимофеев, Рассказов и Попова встречу провалили".

Добавим, что ответный матч между "Уралом" и "Спартаком" состоится 24 февраля следующего года.

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