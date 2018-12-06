Школьник с ножом в Жулебине час читал энциклопедию

Московский школьник Данил Горбатенко, напугавший педагогов ножом, читал энциклопедию в запертом кабинете.

Как рассказал прибывший в школу в Жулебино уполномоченный по правам ребенка в столице Евгений Бунимович, юноша долгое время не шел на контакт. Он не захотел разговаривать даже со своей мамой. Пока полицейские и психологи вели с парнем переговоры за закрытой дверью, школьник не высказывал угроз окружающим. Просто читал книгу и не давал к себе приблизиться.

По словам Бунимовича, подросток подпустил к себе только деда. Тот уговорил его принять медицинскую помощь. Многие фразы ребенка выдавали возможное психическое расстройство. Сейчас с Данилом работают профильные врачи.