СК возбудил дело по факту инцидента в московской школе

По данным следствия, утром 6 декабря ученик 10 класса школы номер 1359 пронес в учебное учреждение нож. Закрывшись в одной из учебных аудиторий, ученик угрожал покончить с собой или причинить телесные повреждения.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают опытные следователи. Им предстоит установить полную картину произошедшего и причины, побудившие подростка к такому поступку. При этом следователи также проверят должностных лиц школы и иных компетентных органов на предмет халатности. Кроме того, правоохранители проверят условия, в которых проживал школьник.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток с ножом закрылся в одном из классов. Через какое-то время он допустил к себе мать и психологов. Полицейские после задержания передали мальчика врачам, которые увезли на медицинское обследование. Врачи проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить причины, побудившие молодого человека на агрессивный поступок.

В ходе инцидента обошлось без пострадавших. Все школьники были оперативно эвакуированы.