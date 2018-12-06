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06.12.2018 15:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело по факту инцидента в московской школе

Текст: Иван Петров
Московские следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в четверг утром на юго-востоке столицы. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве. При этом в сообщении СК не указывается по какой именно статье Уголовного кодекса РФ будет расследоваться дело.

По данным следствия, утром 6 декабря ученик 10 класса школы номер 1359 пронес в учебное учреждение нож. Закрывшись в одной из учебных аудиторий, ученик угрожал покончить с собой или причинить телесные повреждения.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают опытные следователи. Им предстоит установить полную картину произошедшего и причины, побудившие подростка к такому поступку. При этом следователи также проверят должностных лиц школы и иных компетентных органов на предмет халатности. Кроме того, правоохранители проверят условия, в которых проживал школьник.

Школьник с ножом в Жулебине час читал энциклопедию

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток с ножом закрылся в одном из классов. Через какое-то время он допустил к себе мать и психологов. Полицейские после задержания передали мальчика врачам, которые увезли на медицинское обследование. Врачи проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить причины, побудившие молодого человека на агрессивный поступок.

В ходе инцидента обошлось без пострадавших. Все школьники были оперативно эвакуированы.

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