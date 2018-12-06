Собянин: Мальчик с ножом не угрожает детям

Подросток, ворвавшийся с ножом в школу на юго-востоке Москвы, не угрожает другим детям. Как сообщил в своем Twitter мэр Сергей Собянин, с мальчиком работают психологи.
Глава города уточнил, что инцидент произошел в школе № 1359. Мальчика с ножом удалось сразу изолировать. Учителя и дети находятся в безопасности.
Между тем, переговоры полицейских с подростком продолжаются. Пока он не бросил нож и остается в здании школы.
В школу 1359 мальчик пришел с ножом. Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 декабря 2018 г.