Собянин: Мальчик с ножом не угрожает детям

Подросток, ворвавшийся с ножом в школу на юго-востоке Москвы, не угрожает другим детям. Как сообщил в своем Twitter мэр Сергей Собянин, с мальчиком работают психологи.

Глава города уточнил, что инцидент произошел в школе № 1359. Мальчика с ножом удалось сразу изолировать. Учителя и дети находятся в безопасности.

Между тем, переговоры полицейских с подростком продолжаются. Пока он не бросил нож и остается в здании школы.