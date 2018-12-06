Китайские строители метро пообещали завершить строительство трех станций на западе Москвы к 2021 году. Как рассказал заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, специалисты компании CRCC запустили уже четыре проходческих щита, а через две недели стартует и пятый.

Свои строительные городки китайцы развернули в районе Мичуринского проспекта, Аминьевского шоссе и проспекта Вернадского. "Познакомились" с московским морозом, поэтому и щиты привезли свои с усовершенствованными двигателями - они не остановятся и в минус 30. Хотя на этих комплексах и написано знаменитое made in China, назвали их по нашей традиции по-русски: Галина, Дарья, Евгения и Полина. В честь героинь сериала "Папины дочки" - любимого фильма китайцев.

Щиты строят тоннели между новыми станциями "Проспект Вернадского", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект". А вот пятый комплекс привезли в Москву совсем недавно. С его помощью возведут оборотные тупики за станцией "Аминьевское шоссе", чтобы составы могли разворачиваться. "Темпы строительства нас устраивают, - сказал Хуснуллин после встречи с подрядчиками. - Надеемся, к концу 2020 года работы будут завершены и на этом участке кольца поедут пассажиры".

В 2019 году завершится соединение станций МЦК и железной дороги. Это должно существенно разгрузить Казанский вокзал

Особенно много их будет на проспекте Вернадского, вдоль которого ведется стройка: "Здесь запроектирован один из крупнейших кварталов реновации, - отметил глава стройкомплекса. Кстати, дома, которые находятся справа от стройплощадки метро, уже начали расселять. Около половины жильцов переехали в новые квартиры".

Хуснуллин также рассказал еще о двух транспортных проектах, которые позволят сделать поездки по Москве удобнее. В 2019 году завершится соединение станций МЦК и железной дороги. Самый крупный узел будет у платформы Карачарово. Здесь смогут останавливаться не только электрички, но и поезда дальнего направления. "Многие пассажиры здесь пересядут на другие виды транспорта, - добавил Хуснуллин. - Это сильно разгрузит Казанский вокзал".

Второй крупный проект - строительство нового эскалатора в заброшенной галерее у станции "Воробьевы горы". Он открылся в 1959 году вместе с метро и вез пассажиров наверх, к улице Косыгина. Но из-за ошибок проектирования пришлось закрыть станцию на реконструкцию. Метро открылось, а вот эскалатор - нет.

"По этому объекту шли долгие имущественные споры, наконец все вопросы решены, началось проектирование, - сказал Хуснуллин. - Думаю, года через два эскалатор будет построен. Появится связка Воробьевых гор с метро". Кроме эскалатора на Воробьевых горах построят еще два трамплина, веревочный парк и лыжную трассу.

Кстати, скоро должна открыться и новая станция на "зеленой" ветке - "Беломорская". Чтобы завершить все работы как можно скорее, строители закроют метро "Ховрино" 8 и 9 декабря. В эти дни до "Речного вокзала" будут ходить автобусы "КМ". "Ховрино" снова откроется в понедельник, 10 декабря.