Новости

В Сирии жертвами авиаудара коалиции США стали пять мирных жителей 00:03
Генассамблея ООН поддержала предложение РФ по кибербезопасности 05.12.2018
На Украине главу космического агентства заподозрили в растрате 05.12.2018
В Дубае туристов обслужат в плавучем супермаркете 05.12.2018
Косачев: Заявление Гройсмана о военном положении - хитрый ход 05.12.2018
Петербуржца осудили за подготовку теракта в Казанском соборе 05.12.2018
Переводы по номеру телефона останутся доступны только для дебетовых карт Сбербанка 05.12.2018
В гостинице Саранска произошла перестрелка 05.12.2018
Путин встретился со своим другом Фийоном 05.12.2018
Парковка в Москве останется бесплатной в праздники 05.12.2018
"Спартак" упустил победу в матче с "Уралом" в Кубке России 05.12.2018
В Саратове задержан напавший с ножом на управление полиции 05.12.2018
Бондарев: Россия сумеет защититься в случае выхода США из ДРСМД 05.12.2018
Парковка в воскресные дни станет платной на 237 улицах Москвы 05.12.2018
В Италии при взрывах на АЗС погибли 2 человека 05.12.2018
Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем 05.12.2018
В Петербурге задержали мужчину за обман ветерана на 2 млн рублей 05.12.2018
В Москве пройдет фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов "Интеграция" 05.12.2018
Джабаров назвал шантажом требования Госдепа отпустить украинских моряков 05.12.2018
Видео: Украина испытала новую крылатую ракету 05.12.2018
МИД пообещал Братиславе выслать сотрудника посольства Словакии 05.12.2018
Сбежавший стрелок из Мурома скончался в больнице под Москвой 05.12.2018
В Ростове за финансирование терроризма осудили двух человек 05.12.2018
Черногорский министр пострадал в ДТП с машиной его охраны 05.12.2018
Еврокомиссия разработала план ослабления позиций доллара в ЕС 05.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
06.12.2018 00:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Китай-городок

Свой участок Большой кольцевой линии китайские строители обещают завершить к 2021 году
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7737 (274)
Китайские строители метро пообещали завершить строительство трех станций на западе Москвы к 2021 году. Как рассказал заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, специалисты компании CRCC запустили уже четыре проходческих щита, а через две недели стартует и пятый.

Свои строительные городки китайцы развернули в районе Мичуринского проспекта, Аминьевского шоссе и проспекта Вернадского. "Познакомились" с московским морозом, поэтому и щиты привезли свои с усовершенствованными двигателями - они не остановятся и в минус 30. Хотя на этих комплексах и написано знаменитое made in China, назвали их по нашей традиции по-русски: Галина, Дарья, Евгения и Полина. В честь героинь сериала "Папины дочки" - любимого фильма китайцев.

Щиты строят тоннели между новыми станциями "Проспект Вернадского", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект". А вот пятый комплекс привезли в Москву совсем недавно. С его помощью возведут оборотные тупики за станцией "Аминьевское шоссе", чтобы составы могли разворачиваться. "Темпы строительства нас устраивают, - сказал Хуснуллин после встречи с подрядчиками. - Надеемся, к концу 2020 года работы будут завершены и на этом участке кольца поедут пассажиры".

В 2019 году завершится соединение станций МЦК и железной дороги. Это должно существенно разгрузить Казанский вокзал

Особенно много их будет на проспекте Вернадского, вдоль которого ведется стройка: "Здесь запроектирован один из крупнейших кварталов реновации, - отметил глава стройкомплекса. Кстати, дома, которые находятся справа от стройплощадки метро, уже начали расселять. Около половины жильцов переехали в новые квартиры".

Хуснуллин также рассказал еще о двух транспортных проектах, которые позволят сделать поездки по Москве удобнее. В 2019 году завершится соединение станций МЦК и железной дороги. Самый крупный узел будет у платформы Карачарово. Здесь смогут останавливаться не только электрички, но и поезда дальнего направления. "Многие пассажиры здесь пересядут на другие виды транспорта, - добавил Хуснуллин. - Это сильно разгрузит Казанский вокзал".

Поезда "Москва" запустят на Большой кольцевой линии метро

Второй крупный проект - строительство нового эскалатора в заброшенной галерее у станции "Воробьевы горы". Он открылся в 1959 году вместе с метро и вез пассажиров наверх, к улице Косыгина. Но из-за ошибок проектирования пришлось закрыть станцию на реконструкцию. Метро открылось, а вот эскалатор - нет.

"По этому объекту шли долгие имущественные споры, наконец все вопросы решены, началось проектирование, - сказал Хуснуллин. - Думаю, года через два эскалатор будет построен. Появится связка Воробьевых гор с метро". Кроме эскалатора на Воробьевых горах построят еще два трамплина, веревочный парк и лыжную трассу.

Кстати, скоро должна открыться и новая станция на "зеленой" ветке - "Беломорская". Чтобы завершить все работы как можно скорее, строители закроют метро "Ховрино" 8 и 9 декабря. В эти дни до "Речного вокзала" будут ходить автобусы "КМ". "Ховрино" снова откроется в понедельник, 10 декабря.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт Московский метрополитен Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД
Футболисты Кокорин и Мамаев Новый год встретят в СИЗО
Лазер "Пересвет" заступил на опытно-боевое дежурство
Матвиенко: РФ не будет выполнять требования Запада по Керчи
В Совфеде и Госдуме спрогнозировали высылку словацкого дипломата