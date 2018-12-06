В Ивановской области задержали владельца лагеря с детским "карцером"

Следователи в Ивановской области задержали владельца детского оздоровительного лагеря, где воспитанников били и запирали в карцере, сообщает региональное Следственное управление СКР.

По данным следствия, в июне этого года владелец детского оздоровительного лагеря "Радуга" назначил директором учреждения женщину, не имеющую необходимой профессиональной подготовки. Предприниматель знал, что в отношении детей, приехавших в лагерь из детского дома, директор применяет недозволенные методы воспитания. Школьников запирали в "карцере" без окон, над ними издевались и избивали.

- В отношении собственника и экс-директора детского оздоровительного лагеря "Радуга" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (п."а" ч. 2 ст. 238 УК РФ), - сообщили в СК.

Новое дело соединили в одно производство с возбужденным месяц назад уголовным делом в отношении экс-директора лагеря "Радуга" о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников лагеря.

Оба подозреваемых задержаны.