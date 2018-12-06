Депутаты Костромской гордумы отказались принимать новые правила благоустройства территории, которые обязывают жителей за свой счет убирать, окашивать и чистить от снега не только дворы домов, но и прилегающие к ним территории в радиусе 30 метров.

Если территория уборки увеличится, то нужно раширять штат дворников. Но за чей счет? Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Напряженная ситуация

Думцы не смогли договориться с чиновниками горадминистрации о новом порядке благоустройства и уборки территории в областном центре. Обсуждение скандального вопроса перенесли на конец декабря.

С предложением пересмотреть правила благоустройства территории в Думу Костромы в ноябре обратилась администрация города. Власти пояснили, что в условиях напряженной ситуации с бюджетом в Костроме планируется расширить границы прилегающей территории, обслуживанием которой будут заниматься не муниципальные службы, а собственники и арендаторы зданий.

По правилам 2013 года, границы уборки территорий определялись границами земельного участка. Если они не были установлены, то площадь уборки не превышала десятиметровой зоны от объекта.

"Средний" вариант

Согласно новому проекту костромской мэрии, внесенному на обсуждение в гордуму, для владельцев частных жилых домов решили установить пятиметровую прилегающую территорию от границ земельного участка. Для многоквартирных домов границы уборки предложили расширить до 15 метров от периметра земельного участка. Если границы участка не определены, то "прилегающей" считается уже 30-метровая зона вокруг дома.

Сильнее всего изменение границ ударит по карману небольших домов старого жилфонда

Серьезные споры вызвало предложение властей изменить правила игры для владельцев отдельно стоящих нежилых зданий, под которыми земельный участок не образован. Для таких построек прилегающей территорией предложили считать зону 50 метров от ограждения объекта.

Высказались против

Ожидалось, что принять новые правила благоустройства депутаты должны на заседании 29 ноября. Однако прийти к единому мнению думцам и чиновникам не удалось. Представители мэрии рассказали, что за основу при подготовке документа был взят "средний" вариант, учитывающий опыт других регионов. Однако депутаты выразили опасение, что при появлении подлежащих обязательной уборке "футбольных полей" вокруг домов жители разорятся на дворниках.

- На комиссии по развитию городского хозяйства, заседание которой состоялось перед началом собрания Думы, проект не прошел, его решили отправить на доработку, чтобы вернуться к нему через месяц, - прокомментировал ситуацию член профильной депутатской комиссии гордумы Владимир Бутылкин.

Депутаты и сотрудники мэрии пытались выработать "компромиссный вариант", уменьшив подлежащую уборке "прилегающую территорию" вокруг нежилых зданий с 30 до 25 метров, однако даже с учетом таких послаблений большинство депутатов высказались против реформы.

Представители управляющих компаний пояснили, что сильнее всего изменение границ прилегающих территорий ударит по небогатым жителям небольших домов в старом фонде, где насчитывается от восьми до 16 квартир, а это неминуемо вызовет недовольство горожан.

Прямая речь

Виталий Синев, генеральный директор управляющей компании "Юбилейный-2007":

- Порой на нас составляют протокол за то, что бутылка из-под шампанского стоит у контейнерной площадки первого января. Но хотелось бы, чтобы при разработке подобной реформы городские власти начали не с жителей, а с себя. В городе много захламленных и заросших территорий. В Жилищном кодексе написано, что УК проводит все работы за счет средств жителей дома, нас никто не дотирует. Тариф не повышается уже два с половиной года. Если территория для уборки увеличится - нужно расширять штат дворников. А кто платить за это будет? Не надо все сразу перекладывать на плечи горожан! На мой взгляд, убирать 30 метров возле небольшого старого дома, в котором живут в основном пенсионеры, - это неправильно. Если установить такую прилегающую территорию, то все деньги, которые собирают жители, уйдут только на дворника!

Между тем

В начале ноября жители деревни Лаврово в Нерехтском районе Костромской области обратились с коллективной жалобой в облпрокуратуру. Они попросили представителей надзорного ведомства выйти в суд с иском об отмене новых правил благоустройства муниципальных земель. Прежние правила предписывали жителям содержать в чистоте принадлежащие им участки, а также прилегающую к ним территорию, к которой относилась пятиметровая полоса земли общего пользования, примыкающая к домовладениям. Но недавно депутаты расширили границу "прилегающих территорий" в поселении. На улицах с двухсторонней застройкой зона уборки выросла от дома до оси проезжей части улицы. А на улицах с односторонней застройкой "прилегающую территорию" распространили на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и десять метров за ним. Такое нововведение селяне посчитали перекладыванием обязанностей содержать в чистоте муниципальные пространства на плечи граждан. Сейчас надзорное ведомство изучает поступившие документы.