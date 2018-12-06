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06.12.2018 23:57
Рубрика: Дороги

На земле и под землей

Вслед за городскими парковками цены поднимут частные
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7739 (276)
С 15 декабря в Москве вводятся новые парковочные тарифы. На некоторых улицах час стоянки теперь обойдется в 380 рублей, включая воскресные дни. Автомобилисты переживают, что первое время им будет тяжело разобраться, где и сколько теперь стоит паркинг, что обернется в их адрес "письмами счастья". А многие начали опасаться, что вслед за городскими парковками цены поднимут и частные стоянки.
Скоро на улицах, где изменился тариф, обновят все парковочные таблички. Фото: Сергей Михеев Скоро на улицах, где изменился тариф, обновят все парковочные таблички. Фото: Сергей Михеев
Скоро на улицах, где изменился тариф, обновят все парковочные таблички. Фото: Сергей Михеев

И в самом деле, руководство некоторых паркингов в центре столицы уже приняло такое решение. Например, оставить машину на час на стоянке "MCD" на улице Воздвиженка сейчас стоит 200 рублей. Но это пока - уже скоро цена увеличится на 50%. "Разумеется, придется пересмотреть ценовую политику. Думаю, что поднимем где-то до 300 рублей. Скорее всего, к февралю следующего года, пока не будем портить людям праздничное настроение", - рассказал "РГ" представитель паркинга.

Но большинство частников пока только прицениваются к ситуации на парковочном рынке. "Сейчас мы начинаем проводить собственный мониторинг загруженности городских улиц, а также частных парковок конкурентов. Решение, повышать цены или нет, примем по результатам исследования", - сообщили "РГ" в администрации подземной "Центральной парковки" на улице Тверской. Ее сегодняшняя цена - 300 рублей в час, до сих пор казалась многим водителям дороговатой. Но с 15 декабря теплая и комфортная стоянка окажется дешевле стоянки на проезжей части под открытым небом.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Опубликован список московских парковок со стоимостью 380 рублей в час

А одна из самых крупных подземных парковок в центре города принадлежит парку "Зарядье". "В ближайшее время повышение цен на парковку у нас не предвидится", - сообщили "РГ" в пресс-службе парка. Так что в новых условиях спрос на эту стоянку явно заметно повысится. Эксперты уверены: повышение городских тарифов активизирует спрос на частные подземные парковки. "Нормальная конкуренция", - считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Водители же не на шутку боятся новых штрафов - ведь к новым локациям с повышенным тарифом в 380 рублей нужно еще привыкнуть. Попробуй разберись, на данной улице уже новые расценки или еще старые? Их же 237 улиц, с повышенным тарифом, где за парковку нужно платить по воскресеньям (цена 380 рублей/час действует с 8.00 до 21.00, в остальное время час стоит 200 рублей). На самом деле, все намного проще, чем кажется. "Разобраться с новым режимом парковки несложно. Во-первых, к 15 декабря будут обновлены все парковочные таблички, на которых отображен номер парковки и информация о тарифе. Кроме того, к этому сроку все изменения будут внесены в приложение "Московский паркинг". В разделе "карта парковок" можно будет посмотреть, сколько стоит та или иная стоянка", - успокоили "РГ" в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства (АМПП). Кроме того, уже скоро на улицах, где будут введены изменения, парковочные инспекторы начнут консультировать водителей и объяснять им новые правила.