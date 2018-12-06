С палубы корвета "Громкий" впервые взлетели вертолеты морской авиации

Новейший корвет "Громкий" прошел очередной этап заводских ходовых и государственных испытаний, во время которых взлеты с его палубы и посадки на нее впервые выполнили противолодочные вертолеты морской авиации ТОФ.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, два вертолета Ка-27ПЛ, работая вместе с корабельной авиационной группой, выполнили 30 взлетов и посадок, как в светлое, так и в темное время суток, в момент, когда корабль двигался и на находился "на стопе".

Корвет, который к концу года должен войти в состав ТОФ, продолжит испытания, которые проходят в Японском море.

Справка "РГ"

"Громкий" - второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Его длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость - до 27 узлов. Корвет доставили во Владивосток 31 августа с Амурского судостроительного завода.