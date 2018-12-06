Швейцария остается для россиян, пожалуй, самой неизведанной европейской страной. Туристические поездки туда бюджетными не назовешь. При этом образ, сотканный из стереотипов, создает иллюзию, будто мы что-то о ней знаем.

В Швейцарии очень много велосипедистов и они чувствуют себя полноправными участниками дорожного движения. Фото: Олег Корякин/РГ

Корреспондент "РГ" побывал там и выяснил, почему швейцарцы считают свое государство бедным, как рога коровы становятся темой для национального референдума и что общего у здешних жителей с мушкетерами.

"Один за всех..."

Пресс-тур для журналистов из разных регионов России организовал Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии. Посвящен он был не часовым заводам и шоколадным фабрикам, а федерализму. Собственно, он-то и составляет основу страны. Без федерализма в загадочной швейцарской душе не разобраться.

В Берне под куполом Федерального дворца, там, где заседает парламент, красуется витраж: швейцарский крест, окруженный гербами кантонов. Всего их сейчас 26. До 1848 года кантоны, по сути, были миниатюрными государствами, объединенными в союз. Очень разные в языковом и конфессиональном плане, они все же уживались. Скрепляющим началом было желание независимости от крупных соседних держав. А окружали конфедерацию: Германия, Франция, Австрия и Италия. Как швейцарская "золотая рыбка" на протяжении столетий умудрялась избегать пасти этих "акул", отдельный вопрос. Где-то хитрила, где-то показывала зубы. А может, разгадка в девизе, который начертан на том же витраже: "Один за всех, все за одного".

В 1848 году суверенные кантоны все же объединились в федерацию. Как же назвать государство, где народы говорят на четырех языках? Чтобы никому не было обидно, имя выбрали латинское - Конфедерация Гельвеция (гельветы - племя, жившее здесь в древние времена). Хотя у кантонов появился единый политический центр, привычка к максимальной самостоятельности осталась. У каждого своя конституция, налоговая система. Кантоны в свою очередь делятся на общины (коммуны), тоже весьма обособленные административные единицы. Швейцарцы вообще по натуре недолюбливают любое начальство. В ведении правительства находятся лишь международные вопросы и федеральный бюджет. А потому здесь шутят, что в Швейцарии очень богатое население, но бедное государство.

Коровы и трамваи

Главная гордость швейцарцев - прямая демократия. Все законы принимаются здесь при непосредственном участии народа. Людям заранее по почте приходит подробное описание законопроектов, и в назначенный день они голосуют за или против. И без одобрения большинства ни один из них не пройдет. Могут граждане выдвигать и собственные законодательные инициативы, если соберут 100 тысяч подписей в свою поддержку.

К примеру, на момент нашего пребывания в Швейцарии здесь готовились к референдуму по трем вопросам. Первый касался отмены верховенства европейского права над швейцарским. Второй предусматривал введение запрета страховым компаниям осуществлять слежку за клиентами (когда тех подозревают в мошеннических схемах). И третий предлагал финансово поощрять фермеров, сохраняющих рога своим коровам.

Последний пункт нас, конечно, очень повеселил. Как оказалось, срезание рогов здесь довольно распространено - так буренки не ранят друг друга, и меньше издержек на лечение. Но зоозащитники пекутся о правах коров.

С ярким примером народовластия нас познакомил директор Департамента архитектуры, транспорта и энергетики Кантона Берн Филипп Мадер. Он рассказал, как его ведомство, проанализировав потребности горожан в 2005 году, решило провести новую трамвайную линию от Берна до городка Остурмундеген. Сперва с проектом ознакомили разные группы населения, чтобы те внесли свои корректировки. Провели более 100 встреч!

Градозащитники попросили не трогать старинную стену, находящуюся на пути будущего трамвайного маршрута. Велосипедисты и пешеходы - сохранить для них дорожки. Жители близлежащих домов пожелали, чтобы линия не испортила им вид из окна. Экологи поставили вопрос о сохранении деревьев. После долгой подготовки в 2013 году объявили референдум по этому поводу. Берн проголосовал "за", а Остурмундеген "против" трамвая.

- Мы два года пребывали в разочаровании, - признается чиновник. - Но в 2016 году после разъяснительных работ провели второй референдум и получили положительный результат с небольшим перевесом голосов. А потом встал вопрос о финансировании проекта. Вокруг него развернулась острая борьба. Противники считали, что запуск трамвая слишком большая роскошь. И вновь голосование!

В итоге народное одобрение было получено. К строительству планируют приступить в 2019 году. С момента замысла прошло 12 лет. А ведь длина предполагаемой линии чуть более четырех километров! Для нас ситуация кажется почти абсурдной, а для швейцарских чиновников - рабочие будни.

- Реализовать подобные крупные проекты волевым путем в Швейцарии невозможно, - поясняет Филипп Мадер. - В условиях прямой демократии подготовка занимает очень много времени.

Зато при этом, отмечают здешние управленцы, снижается риск наделать в спешке глупостей. Есть у такой системы и другие минусы. К примеру, с помощью референдумов некоторые партии добиваются принятия популистских законов сомнительного характера. Так, в 2009 году граждане проголосовали за запрет строительства мусульманских минаретов в стране.

Профессор на самокате

Но отвлечемся от политики. Швейцария удивительно красивая, словно сошедшая со страниц андерсеновских сказок страна. Средневековые улочки, готические соборы, бесчисленные фонтаны, увенчанные памятниками, рыжие черепичные крыши в обрамлении белоснежных альпийских вершин, розы, платаны. В сравнении с российскими масштабами здесь все миниатюрное, словное игрушечное. Судите сами, Цюрих, крупнейший город Швейцарии, насчитывает чуть более 300 тысяч жителей.

На дорогах огромное количество велосипедистов - они здесь полноправные участники движения. И к этому надо привыкать, следить за разметкой в парках. Как диковина, воспринимаются знаки "Осторожно, пешеходы!", адресованные велосипедистам.

В Цюрихе нам довелось побывать в местной университетской клинике - большой, с длиннющими просторными коридорами. Каково же было наше удивление, когда мы увидели велосипеды, стоящие у стен! Да, пояснили нам, пространства в больнице столь велики, что персоналу разрешают передвигаться на двух колесах. Нередко доктор приезжает в палату к пациентам на самокате.

Трудности перевода

Язык для Швейцарии особая тема. Как я уже упоминал, здесь есть германо-, франко- и италоязычные кантоны. А еще малочисленная народность романши, говорящая на ретророманском. При этом все четыре языка являются государственными. Родной для местности язык в школах изучают как главный, но непременно в качестве первого иностранного осваивают еще один.

Нередко швейцарцы в той или иной степени владеют тремя языками. А бывают забавные ситуации, когда три человека за столом разговаривают каждый на своем языке, но при этом все друг друга понимают.

Отличный афоризм по поводу здешнего многоязычия родился у одного из президентов страны. Он сказал: "Швейцарцы так хорошо уживаются вместе просто потому, что не понимают друг друга".