Выживший в ДТП под Иркутском верблюд отправится на гастроли

Верблюд Славик из сочинского цирка, попавший в ДТП в Иркутской области, вскоре снова вернется на работу в цирк. Сразу после того, как отремонтируют фургон, животное отправится на гастроли по Сибири, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство ГУ МЧС по региону.

Напомним, ночью 4 декабря грузовик вез двух горбатых артистов из Тулуна в Железногорск-Илимский. При совершении резкого маневра автомобиль вылетел в кювет.

В результате верблюд Сережа, партнер Славика по номеру, погиб. А его самого спасателям МЧС по области пришлось вызволять в течение восьми часов. Животному пришлось добираться своим ходом до ближайшего населенного пункта - поселка Эдучанка. Чтобы Славик не сбился с пути, его привязали к пожарной машине, с которой он проследовал 20 километров.

Сейчас, как уверяют в МЧС по региону, спасенному верблюду ничего не угрожает: его временно разместили в боксе местной пожарной части.