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06.12.2018 10:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани за рулем попавшего в аварию ВАЗа находился водитель без прав

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Полиция Кубани установила личность человека, находившегося за рулем ВАЗ-2114, столкнувшегося с машиной скорой помощи. В аварии погибли шесть человек.

Как выяснилось, водителем оказался 28-летний местный житель, у которого не было прав.

Житель Ленобласти попал в ДТП с детьми и бросил их в машине

- По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщала "РГ" страшная авария произошла сегодня в Усть-Лабинском районе Кубани. На дороге столкнулись легковушка, в которой было семь человек, и машина скорой помощи. Погибли шесть человек, находившиеся в ВАЗе, в том числе двое детей.

Установлена личность одной из жертв - это 22-летняя пассажирка. В районную больницу попали четыре человека, у которых травмы различной степени тяжести, среди них 11-летний подросток, он ехал в легковушке. Также госпитализированы трое сотрудников "скорой".

Полиция продолжает работать на месте аварии. Устанавливаются личности остальных погибших, выясняются обстоятельства ДТП.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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