На Кубани за рулем попавшего в аварию ВАЗа находился водитель без прав

Полиция Кубани установила личность человека, находившегося за рулем ВАЗ-2114, столкнувшегося с машиной скорой помощи. В аварии погибли шесть человек.

Как выяснилось, водителем оказался 28-летний местный житель, у которого не было прав.

- По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщала "РГ" страшная авария произошла сегодня в Усть-Лабинском районе Кубани. На дороге столкнулись легковушка, в которой было семь человек, и машина скорой помощи. Погибли шесть человек, находившиеся в ВАЗе, в том числе двое детей.

Установлена личность одной из жертв - это 22-летняя пассажирка. В районную больницу попали четыре человека, у которых травмы различной степени тяжести, среди них 11-летний подросток, он ехал в легковушке. Также госпитализированы трое сотрудников "скорой".

Полиция продолжает работать на месте аварии. Устанавливаются личности остальных погибших, выясняются обстоятельства ДТП.