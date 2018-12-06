Гражданин Германии Беньямин Кэссер намерен добиться, чтобы четверо его детей жили вместе с ним, а не с матерью, как определил Адлерский районный суд. Ради этого он приобрел квартиру в Сочи, а затем обратился в соответствующие органы за получением российского гражданства.Таким образом, скандальная история, за развитием которой "РГ" следит уже второй год, получила неожиданный поворот.

Александра Кэссер даже думать не хочет о том, что у нее могут отобрать родных детей. Фото: Владимир Аносов/РГ

Сражения в судах

Немецкий отец оспорил вынесенное 17 июля решение райсуда, и коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассматривает резонансное дело по правилам суда первой инстанции, то есть с опросом свидетелей и исследованием представленных сторонами доказательств. Причем подобное дело, ранее прошедшее процедуру рассмотрения в рамках Гаагской Конвенции о международном похищении детей, первое в практике крайсуда.

Как мы уже рассказывали ("Побег из Гшвендта" - "РГ" от 26.10.2017, "Защита Александры" - "РГ" от 21.12.2017, "Выбрали русский" - "РГ" от 12.01.2018), Александра Кэссер почти 20 лет прожила в ФРГ, оставаясь российской гражданкой. Как и бывший супруг - она переводчик, у них четверо общих детей - трое мальчиков и девочка. Старшей, Маше, сейчас 11 лет, младшему, Юлиану, два года, у всех двойное гражданство - российское и немецкое.

Проблемы в семье начались несколько лет назад. По словам Александры, конфликты порой доходили до рукоприкладства и вызова немецкой полиции. Женщина утверждает, что муж не раз предлагал купить ей с детьми, которых, мол, она ему "навесила", билет в одну сторону - в Сочи, где живет ее мама. Но все же приобрел всем пятерым и обратные билеты: 15 августа они прилетели в Сочи, а девятого сентября должны были вылететь в Германию. Однако Александра решила туда не возвращаться. Беньямин отнес в местный суд заявление о похищении детей супругой, а затем обратился в российский суд.

В октябре прошлого года Беньямин и Александра встретились в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону, определенном для ряда субъектов РФ, в том числе Кубани, местом подсудности исков, поданных в рамках Гаагской Конвенции о международном похищении детей. И сначала наш суд, вслед за немецким, принял сторону истца, добивающегося права вывезти детей в Германию. Однако 11 января уже нынешнего года Ростовский областной суд отменил это решение. Беньямин дошел до Верховного Суда РФ, но и там получил мотивированный отказ.

Казалось бы, в этом деле поставлена точка. Но причем же тогда Адлерский райсуд, решение которого оспорил немецкий отец? Оказалось, что ростовский суд признал, что нельзя разлучать детей с матерью и они остаются в России, не указав при этом, с кем именно. А так как брак Кэссеров к тому времени не был расторгнут, то супруги имели равные права на своих детей. Поэтому еще весной Александра обратилась по своему месту жительства с иском к Беньямину о расторжении брака, об определении места жительства детей и взыскании алиментов.

И снова о "гаагских делах"

- Это типичная история так называемых "гаагских дел" - рано или поздно женщина обращается с иском о расторжении брака, - поясняет Евгений Тарасов, адвокат Александры, - что и было сделано моей доверительницей. Ее супруг знал о процессе в Адлере, однако проигнорировал его. 17 июля суд вынес решение, по которому брак между супругами Кэссер был расторгнут, место жительства всех детей определено вместе с матерью, а на содержание каждого ребенка ежемесячно взыскана с ответчика сумма в размере двух прожиточных минимумов в Краснодарском крае - это свыше 75 тысяч рублей на четверых детей. Тогда отец вместе с апелляционной жалобой подал встречное заявление с просьбой определить место жительства детей с ним, а не с матерью, как решил Адлерский суд.

Первое заседание по этой жалобе прошло в краевом суде еще 30 октября. Но тогда коллегия по гражданским делам по просьбе истца отложила рассмотрение дела до 27 ноября. В назначенный день здесь встретились теперь уже бывшие супруги Кэссеры и их представители. Вместе с Александрой в заседании участвовал ее защитник Евгений Тарасов, а также сотрудница аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Любовь Дядюшина. Беньямин Кэссер прибыл в суд в сопровождении переводчицы и адвоката.

Адлерский переполох

Беньямин пообещал дать комментарии после процесса. Заседание проходило в закрытом режиме, а по его окончании немецкий истец вместе со своими представителями быстро покинул здание суда. Так что в документах, предоставленных адвокатом матери четверых детей, корреспондент "РГ" разбиралась без участия их отца.

После прочтения стало понятно, что Беньямин пошел в наступление: он утверждает, будто его бывшая супруга избивает детей. В апелляционной жалобе он не возражал против расторжения с ней брака, а в остальной части с решением Адлерского районного суда не согласился, посчитав его незаконным и подлежащим отмене. По его мнению, женщина проявляет признаки психического расстройства и поэтому здоровье детей также подвергается опасности. Считает, что материальное положение бывшей супруги, а также морально-психологический климат в месте проживания их общих детей не подходят для их воспитания.

Во встречном иске указано, что несовершеннолетние Кэссеры проживают в стесненных условиях в доме своей бабушки, где на них оказывается психологическое давление с целью подавить желание вернуться к отцу, к которому они якобы всегда имели большую привязанность. Чтобы находиться рядом со своими детьми, Беньямин приобрел в Сочи квартиру площадью 133,2 квадратного метра, расположенную в шаговой доступности от учебных заведений детей. Также он проинформировал суд, что имеет постоянный доход, гибкий график работы, изучает русский язык и обратился в государственные органы за получением гражданства РФ.

Одна из претензий Беньямина связана с тем, что бывшая супруга ограничивает его общение с детьми, разрешая встречаться с ними только в своем присутствии. На суде в Краснодаре он заявил ходатайство о порядке общения на время судебного разбирательства. Закон обязывает рассматривать подобные ходатайства в присутствии представителя органа опеки. Поскольку в заседании он не участвовал, рассмотрение заявленного ходатайства было отложено до 18 декабря. На заседание суда приглашены двое старших детей-школьников.

Домой, в Сочи, Александра возвращалась в напряжении: о том, что у нее могут отобрать детей, она даже думать не хочет.

- Все четверо говорят по-русски практически без акцента, - поясняет она. - Старшие ходят в школу, а младшие остаются с бабушкой, когда я занята. В Сочи открыла ИП, занимаюсь репетиторством по иностранным языкам. Даю уроки, провожу экскурсии для иностранцев. Живем сейчас с детьми в новом двухэтажном доме.

Судя по всему, Беньямин и Александра убеждены в своей правоте и уступать никто из них явно не собирается. "РГ" будет следить за дальнейшим развитием событий в уже ставшем громким "деле Кэссеров".

Мнение

Татьяна Ковалева, Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае:

- Споры в международных (трансграничных) браках остаются одними из самых сложных. Анализ обращений граждан в адрес Уполномоченного показал, что на практике реализация прав ребенка весьма затруднительна, а в некоторых случаях - невозможна. Похищение детей родителями и их вывоз за границу является актуальной проблемой. В случае, когда один из родителей, являющихся гражданами разных государств, похищает ребенка и увозит в свою страну, для детей это означает разлуку с родными людьми. Чаще всего им приходится адаптироваться к совершенно другой культуре, языку, религии и особенностям национального самосознания.

Сегодня остро обсуждаются вопросы реализации Гаагской Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года и Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей от 19 октября 1996 года. Представители аппарата Уполномоченного также ежегодно принимают активное участие в научно-методических семинарах по вопросам реализации указанных конвенций.

Поэтому при регистрации международных браков, а также при принятии гражданами РФ решения о вывозе ребенка на территорию другого государства родители должны осознавать возможные последствия в случае возникновения споров о воспитании ребенка и общении с ним. В этой связи представляется необходимым проведение информационно-просветительской работы с населением. Граждане должны осознавать, что заключенный в России или за рубежом брак признается, как правило, во всех государствах мира, однако права и обязанности, вытекающие из заключенного брака, могут существенно различаться при проживании в различных государствах.