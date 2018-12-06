Россиянин скончался в миграционной тюрьме США

Россиянин Герман Волков скончался в Центре заключения округа Бейкер во Флориде в возрасте 56 лет, сообщило на своем сайте Управление по иммиграционной и таможенной политике США (ICE). Смерть, уточнили чиновники, наступила по естественным причинам от остановки сердца.

Под стражу в миграционной тюрьме в штате Флорида он был помещен в 2017 году как лицо, у которого истек срок неиммиграционной визы. Волков, имевший несколько судимостей, ожидал депортацию в Россию.

Мужчина умер через два дня после того, как его выписали из другой больницы в Джексонвилле, где он находился из-за проблем с сердцем. Волков принял решение отказаться от всего комплекса медицинского лечения. По возвращении в центр заключения округа Бейкер через два дня врачи тюрьмы снова приняли решение о его госпитализации. О его смерти поставлено в известность российское посольство в США.

Волков стал вторым гражданином РФ и третьим человеком, который скончался в иммиграционной тюрьме США за последнее время. 40-летний уроженец Бурятии Мергенсана Амар в начале октября был отключен от аппаратов поддержки жизнедеятельности после попытки самоубийства в больнице миграционной тюрьмы штата Вашингтон.