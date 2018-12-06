Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России

В ноябре продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли на 10,1%, что составляет 15 326 проданных машин, об этом сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ. Примечательно, что все "легковушки" из первой десятки рейтинга продаж оказались российского производства.

На первой строчке списка обосновалась Lada Granta с показателем 13 324 проданных автомобиля (+5 850 автомобилей в сравнении с продажами за ноябрь 2017 года). "Серебро" у Lada Vesta - 9906 машин (+1840 машин). "Бронза" - у Kia Rio, которая разошлась тиражом 8356 единиц (+356 машин).

На четвертой позиции в рейтинге ноябрьских продаж обосновалась Hyundai Creta (6800 единиц, +1042 автомобиля), на пятой - Hyundai Solaris (5413 единиц, +114 машин), на шестом - Volkswagen Polo c показателем 5307 проданных машин (+401 единица), на седьмом - Skoda Rapid - 3732 проданных автомобиля (+1000 машин), восьмое место - у Lada Largus, немного просевшего в продажах - 3680 единиц (-596 машин), на девятом месте - также сбавивший темп Renault Duster (3618 машин, - 704 автомобиля).

Замыкает десятку лучших Renault Sandero, который также начал терять популярность, но все еще пользуется хорошим спросом (3542 единицы, - 488 автомобиля).