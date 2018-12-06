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06.12.2018 15:30
Рубрика: Общество

В Средиземном море появился таинственный убийца моллюсков

Текст: Денис Передельский
Фото: Yiannis Issaris / AP Фото: Yiannis Issaris / AP
Фото: Yiannis Issaris / AP

Ученые зафиксировали появление таинственного паразита в Средиземном море, который с пугающей регулярностью и нарастающими масштабами уничтожает местную популяцию гигантских моллюсков.

Как сообщает The Associated Press, речь идет о гигантских морских двустворчатых моллюсках семейства Pinnidae, которые обитают только в Средиземном море. В частности, под угрозу исчезновения попала Благородная пинна (Pinna nobilis).

Фото: depositphotos.com
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Длина этого моллюска может превышать один метр. Он охраняется законами Евросоюза, хотя люди все равно обходят запреты и продолжают добывать его. Раковины используют для изготовления украшений, а тела моллюсков употребляют в пищу.

Однако в Средиземном море появился неизвестный пока паразит, который очень быстро убивает моллюсков. Например, менее чем за год он уничтожил всю популяцию Благородной пинны у испанского побережья.

Ученые пока не знают, как происходит заражение. Однако установлено, что смерть наступает очень быстро. Стоит отметить, что продолжительность жизни моллюсков составляет несколько десятилетий, поэтому многие из них погибают, не достигнув репродуктивного возраста.

К слову, впервые таинственный микроскопический паразит был обнаружен в Средиземном море в конце 2016 года. Тогда была зафиксирована массовая гибель пинны у побережья Греции.

По одной из версий, он распространяется через фитопланктон - источник пищи для моллюсков. Но подтвердить это до сих пор не удалось.

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