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06.12.2018 18:17
Рубрика: Культура

В Стокгольме раскопали уникальный арсенал XVII века

Текст: Денис Передельский
Фото: Arkeologikonsult Фото: Arkeologikonsult
Фото: Arkeologikonsult

Шведские археологи при раскопках в районе Слюссен в Стокгольме обнаружили более двухсот пушечных ядер, изготовленных в начале XVII века.

Фото: Oliver Ondras / TASR
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Как сообщает The Local, раскопки проводятся на месте будущего строительства в районе, который раньше был центром торговли металлом в Стокгольме. Несмотря на это, находка поразила ученых. Они обнаружили в старинном рву более 200 пушечных ядер.

"Это уникальная находка, - говорит археолог Микаэль Карлссон. - Я не знаю ни одного другого места в Швеции, в котором было бы обнаружено такое большое количество ядер".

Археологи предполагают, что заряды могли быть сброшены в ров намеренно во время демилитаризации фортификационных сооружений, которые были перенесены в другое место.

По второй версии, ядра могли сбросить в ров производители, которые избавились от "лишнего груза" при переезде.

"Мы так и не нашли ответа на порос о том, почему ядра не были сохранены хотя бы из-за ценности металла, из которого были изготовлены", - говорит Карлссон.

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