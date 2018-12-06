В Bloomberg назвали риски для мировой экономики в 2019 году

Информационное агентство Bloomberg подготовило список главных политических угроз для роста мировой экономики в 2019 году. По мнению его составителей, на динамику глобального ВВП способны негативно повлиять в том числе торговые войны, Brexit и нефть.

Самым большим риском для роста мировой экономики Bloomberg называет торговую войну между США и Китаем. На прошедшем накануне саммите G20 страны договорились о перерыве в торговом противостоянии - так, США не будут повышать с 1 января пошлины на китайские импортные товары объемом 200 миллиардов долларов, а Китай обязался заметно увеличить закупки американского импорта. Как отмечает Bloomberg, это перемирие может оказаться только ранним этапом продолжительной торговой войны. Если США поднимут пошлины на весь китайский импорт, то рост ВВП Китая в 2019 году недосчитается полутора процентных пунктов.

Другой важной угрозой для роста мировой экономики Bloomberg назвал выход Великобритании из Евросоюза. В агентстве полагают, что в текущей ситуации остается высоким риск смены премьер-министра или всего британского правительства. Brexit в жестком варианте угрожает британскому ВВП потерей к 2030 году семи процентных пунктов по сравнению с другими странами Евросоюза, считают в Bloomberg.

Динамика цен на нефть также останется важнейшим фактором для мировой экономики в следующем году. Ключевыми здесь будут отношения США и Ирана, равно как и решения ОПЕК и его союзников по любым сокращениям производства сырья, отмечают авторы Bloomberg. Обострившиеся отношения США с Саудовской Аравией тоже будут находиться под пристальным вниманием.

Также Bloomberg называет угрозами для мировой экономики рост популизма в целом и противостояние популистского правительства Италии с ЕС, итоги выборов в крупных развивающихся странах и "черных лебедей" в лице потенциальных террористических атак, включая кибератаки.