В Госдуме ответили на обвинения США об испытаниях "Искандер-М"

Россия не испытывала ракеты для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" с дальностью, нарушающей Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы глава комитета по обороне, бывший командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов.

- Якобы, по их секретным данным, имеются доказательства, что мы ее испытали, - сказал парламентарий, говоря о ракете "Искандер-М". - Абсолютно ответственно вам заявляю: никаких испытаний никакой ракеты такой дальности действия мы не испытывали.

Имеется в виду дальность действия более 500 км.

Шаманов подчеркнул, что госсекретарь США Майкл Помпео прекрасно знает об этом.

Ранее Помпео заявил, что США остановят выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Такое заявление он сделал по итогам встречи министров обороны НАТО.

Комментируя ситуацию вокруг выхода США из ДРСМД, Шаманов в своем выступлении также заявил: "Мы настаиваем, чтобы не проводились испытания так называемых ракет-мишеней с ракетными технологиями, что по существу позволяет им разрабатывать и усовершенствовать в то оружие, которое походит под этот класс ракет".

Кроме того, он предложил коллегам дать отрицательную политическую оценку действиям советского руководства, в том числе за ускоренное по сравнению с американцами уничтожение ракет по ДРСМД и за вывод советских войск из Германии.