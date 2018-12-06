Видео: У внедорожника на полном ходу оторвалось колесо

Пессимисты после просмотра этого видео в ужасе воскликнут: ах, какой кошмар, почти оторвалось колесо! Оптимисты весело возразят: хвала автопрому! Даже на оторванном колесе машина не кувыркнулась под откос, а докатилась до безопасной обочины.

Мнение водителя внедорожника Cadillac Escalade о случившемся пердимонокле мы так и не узнаем, но он, безусловно, показал себя молодцом. Не бросил руль, удержал плохо управляемую машину на крутом спуске, обошел все встретившиеся на пути преграды и даже удержался от искушения выехать по-гусарски на встречку и там шарахнуть лоб в лоб парочку машин. Кто бы ему хоть слово сказал?

Вывод, который напрашивается сам собой: никогда не сдавайся, держи руль, резко не тормози и как можно быстрее оформляй автостраховку. Оторванные на ходу колеса случаются не только в канадской провинции Саскачеван.