Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с просьбой перенести срок вступления в силу нового ГОСТа для регистрационных знаков.

Этот ГОСТ предполагает выпуск и установку на автомобили и мотоциклы нестандартных номеров. Так, для мотоциклов, у которых не предусмотрены посадочные места под стандартные регистрационные знаки, номера будут значительно меньшего размера. А таких мотоциклов у нас на дорогах очень много.

Кроме того, предусмотрен выпуск номеров для стандартных посадочных мест японских и американских автомобилей. Сейчас владельцам этой техники приходится сильно изворачиваться, чтобы установить стандартный знак. Также ГОСТ предполагает появление регистрационных знаков для раритетных и спортивных автомобилей. Вступить в силу этот ГОСТ должен с 1 января 2019 года. ГАИ просит перенести сроки на 7 месяцев. Почему? С момента вступления в силу ГОСТа такие номера уже должны быть в наличии в подраз­делениях. Но их заказывают за несколько месяцев. А заказать номера под ГОСТ, который в силу не вступил, невозможно.

Кроме того, 4 августа следующего года вступает в силу закон о регистрации транспортных средств. Согласно ему ГИБДД будет только присваивать номера. А изготавливать знаки станет уже сам автовладелец за свой счет в специальных организациях. А какой знак он закажет - это ГИБДД не будет касаться.